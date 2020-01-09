وزير الدفاع الفنزويلي: سوف نبقى إلى جانب إيران في مواجهة الاستكبار

أجرى وزير الدفاع الفنزويلي فلادیمیر پادرینو لوبز، اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع ال​إيران​ي معزياً بالفريق الشهيد ​قاسم سليماني​.

وأكد لوبز على أن "​فنزويلا​ تدين بشدة العمل الإرهابي باغتيال الفريق سليماني" معتبراً أن سليماني هو "إنسان شجاع وحر وهو في قلب وروح أحرار ​العالم​"، مؤكداً أن بلاده سوف تبقى "إلى جانب إيران في مواجهة الاستكبار".

يذكر أن ​الحرس الثوري الإيراني​​​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​​العراق​​، رداً على إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 ​صواريخ​ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من ​القوات الأميركية​ و​قوات التحالف الدولي​ ل​مكافحة الإرهاب​ بالعراق.

وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن ​البنتاغون​ يوم الجمعة الماضي عن إغتيال ​اللواء​ سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.