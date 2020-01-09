سفير طهران بالأمم المتحدة: دعوة ترامب إيران للتعاون لا يمكن تصدقها

أشار سفير ​طهران​ لدى ​الأمم المتحدة​ ​مجيد تخت روانجي​، إلى أن ​إيران​ تعتقد بأن ما وصف بدعوة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ للتعاون "لا يمكن تصديقها" في ظل فرض ​واشنطن​ عقوبات على طهران.

وأكد روانجي في تصريحات ​صحفية​، أن واشنطن بقتلها الجنرال ​قاسم سليماني​ "بدأت سلسلة جديدة من التصعيد والعداء تجاه إيران".

يذكر أن ​الحرس الثوري الإيراني​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​العراق​، رداً على إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 ​صواريخ​ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من ​القوات الأميركية​ و​قوات التحالف الدولي​ ل​مكافحة الإرهاب​ بالعراق.

وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن ​البنتاغون​ يوم الجمعة الماضي عن إغتيال ​اللواء​ سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.