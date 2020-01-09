رئيس وزراء إيطاليا: التصعيد الليبي يهدد استقرار المنطقة بأسرها

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي، ​جوزيبي كونتي​، عن "قلقه الشديد إزاء التصعيد المستمر على الساحة في ​ليبيا​، وكرر إدانته الشديدة للهجوم على أكاديمية ​طرابلس​ العسكرية".

وأشار في بيان للحكومة الإيطالية، إلى أن "رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أكد خلال لقائه حفتر، لدى إشارته إلى المخاطر التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها، أن الحل الوحيد المستدام هو الحل السياسي، وبالتالي دعا مُحاوره إلى التخلي عن الخيار العسكري".

ولفت البيان إلى أنه "خلال الاجتماع مع المشير حفتر، علق الرئيس كونتي على الجوانب البارزة للبيان المشترك الذي صدر في نهاية الاجتماع بين الرئيسين، الروسي ​فلاديمير بوتين​ والتركي ​رجب طيب أردوغان​، حيث تمت دعوة الأطراف المعنية بالصراع الليبي لتحقيق وقف سريع ل​إطلاق النار​".

