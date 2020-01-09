"الأناضول": السعودية قادت 5 تحالفات في 5 سنوات دون تحقيق نتيجة

وجهت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية انتقادات حادة للسعودية، من خلال تقرير تحدثت فيه عن "تآكل ذاتي" للتحالف العربي الذي تقوده الرياض باليمن، وعن ولادة ميتة لـ"الناتو العربي"، مشيرةً إلى أن "السعودية قادت 5 تحالفات في السنوات الخمس الأخيرة لم يحقق أي منها النتائج المرجوة منه".
وأفادت الوكالة، بأن السعودية أنشأت عدة تحالفات، هي تحالف البحر الأحمر، التحالف العربي في اليمن، التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الناتو العربي، التحالف الرباعي في مواجهة قطر ويضم السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بالإضافة إلى تحالفات السعودية ضد إيران، وجميعها تفتقد لـ"وحدة الهدف والتوجهات والأولويات".
تجدر الإشارة إلى أن وكالة "الأناضول" هي الناطق الرسمي باسم الرأي التركي العام.
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