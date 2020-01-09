"الأناضول": السعودية قادت 5 تحالفات في 5 سنوات دون تحقيق نتيجة

وجهت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية انتقادات حادة للسعودية، من خلال ​تقرير​ تحدثت فيه عن "تآكل ذاتي" للتحالف العربي الذي تقوده ​الرياض​ ب​اليمن​، وعن ولادة ميتة لـ"​الناتو​ العربي"، مشيرةً إلى أن "​السعودية​ قادت 5 تحالفات في السنوات الخمس الأخيرة لم يحقق أي منها النتائج المرجوة منه".

وأفادت الوكالة، بأن السعودية أنشأت عدة تحالفات، هي تحالف ​البحر الأحمر​، ​التحالف العربي​ في اليمن، ​التحالف الإسلامي​ العسكري لمحاربة ​الإرهاب​، الناتو العربي، ​التحالف الرباعي​ في مواجهة قطر ويضم السعودية و​الإمارات​ و​البحرين​ ومصر، بالإضافة إلى تحالفات السعودية ضد ​إيران​، وجميعها تفتقد لـ"وحدة الهدف والتوجهات والأولويات".

تجدر الإشارة إلى أن وكالة "الأناضول" هي الناطق الرسمي باسم الرأي التركي العام.

