النشرة: إنهيار حائط صخري في السكسكية والبلدية تعمل على اعادة فتح الطريق

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن "إنهيار حائط صخري في حي السدر في ​بلدة السكسكية​ بقضاء ​الزهراني​، وتعمل ​البلدية​ على ازالة الصخور لاعادة فتح الطريق".

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