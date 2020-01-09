لجنة الاشغال تابعت موضوع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار

بحثت ​لجنة الاشغال العامة​ والنقل موضوع ​الصرف الصحي​ وتصريف مياه الأمطار في ​بيروت​ الكبرى.

وفي بيان لها بعد اجتماعها برئاسة النائب ​نزيه نجم​، اكدت اللجنة على ضرورة تطبيق القانون 221 الصادر عام 2000 لجة حصر موضوع مياه الشفا والصرف الصحي بمؤسسات ​المياه​ بغية تنفيذ الأعمال اللازمة لتصحيح الاخطاء المتراكمة سابقا جراء سوء التنفيذ وتجنب تقاذف المسؤوليات

وشددت اللجنة على وجوب اشراك مؤسسات المياه في كل مشاريع المياه والصرف الصحي التي ينفذها ​مجلس الانماء والاعمار​ او سواه من المؤسسات عبر المشاركة في وضع الدراسات.