لجنة الاشغال تابعت موضوع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار

بحثت لجنة الاشغال العامة والنقل موضوع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في بيروت الكبرى.
وفي بيان لها بعد اجتماعها برئاسة النائب نزيه نجم، اكدت اللجنة على ضرورة تطبيق القانون 221 الصادر عام 2000 لجة حصر موضوع مياه الشفا والصرف الصحي بمؤسسات المياه بغية تنفيذ الأعمال اللازمة لتصحيح الاخطاء المتراكمة سابقا جراء سوء التنفيذ وتجنب تقاذف المسؤوليات
وشددت اللجنة على وجوب اشراك مؤسسات المياه في كل مشاريع المياه والصرف الصحي التي ينفذها مجلس الانماء والاعمار او سواه من المؤسسات عبر المشاركة في وضع الدراسات.
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