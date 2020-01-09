نفذ عدد من المتظاهرين اعتصاما أمام شركة كهرباء قاديشا في البحصاص، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وعمد المحتجون الى قطع الطريق العام أمام مدخل الشركة بالاطارات المشتعلة، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي. كما أقفل المحتجون المسارب المؤدية الى مستديرة السلام عند مدخل طرابلس الجنوبي، ما تسبب بزحمة سير خانقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام امام كهرباء قاديشا احتجاجا على انقطاع التيار عن البحصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.