اعتصام امام كهرباء قاديشا احتجاجا على انقطاع التيار عن البحصاص

نفذ عدد من ​المتظاهرين​ اعتصاما أمام ​شركة كهرباء قاديشا​ في ​البحصاص​، احتجاجا على انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن المدينة. وعمد المحتجون الى قطع الطريق العام أمام مدخل الشركة بالاطارات المشتعلة، وسط انتشار كثيف لعناصر ​الجيش اللبناني​ و​قوى الامن الداخلي​. كما أقفل المحتجون المسارب المؤدية الى مستديرة السلام عند مدخل ​طرابلس​ الجنوبي، ما تسبب ب​زحمة سير​ خانقة.

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