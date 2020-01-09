عاصم عراجي: وصل النقص في المستلزمات الطبية الى الخط الأحمر

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​مجلس النواب​، أن رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ ​عاصم عراجي​، أطلق صرخة، الى حاكم ​مصرف لبنان​ من أجل تأمين الدولارات لأصحاب ​المستلزمات الطبية​ لأنها بدأت تنفقد من السوق، وقد وصل النقص في المستلزمات الطبية الى الخط الأحمر.

وأكد عراجي أنه كان قد حصل اتفاق بين نقابة أصحاب المستلزمات الطبية وحاكم مصرف لبنان، بأن يؤمن 50 بالمئة من الدولارات، والـ50 بالمئة الأخرى من السوق، وحتى الآن لم نأخذ جوابا، كما دعا الى تأمين استيراد ​الأدوية​.

