عرض رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ لاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد مع الوزير السابق ​رائد خوري​ ومستشار الرئيس لشؤون ​الدول العربية​ السيد ​فادي عسلي​.

كما زار النائب ​ادي معلوف​ ​قصر بعبدا​ والتقى الرئيس عون وسلمه دعوة للمشاركة في احياء الذكرى السنوية الاولى لوفاة النائب والوزير السابق ​اللواء​ ​ادغار معلوف​ وذلك في قداس الهي سيقام لراحة نفسه يوم السبت المقبل 11 كانون الثاني الجاري الساعة الخامسة بعد الظهر، في كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك في الربوة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون عرض رائد خوري الاوضاع الاقتصادية والمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.