كهرباء لبنان: لا زيادة في استيراد المحروقات للعام 2019

أوضحت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ما يتم تداوله سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على ​المواقع الالكترونية​ من جداول تبين فرقا كبيرا في كميات ​المحروقات​ المستوردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بين عامي 2018 و2019 في الفترة الممتدة بين كانون الثاني وتشرين الأول، مؤكدة أن "الكميات المستوردة في العام 2019، وبخلاف ما يتم تداوله، هي نفسها تقريبا خلال العام 2018 كون الإنتاج هو نفسه خلال هذين العامين".

ولفتت المؤسسة الى ان "التفاوت في الكميات، يعود إلى أن الجداول المتداولة هي نتيجة تسجيل بيانات جمركية عائدة لشحنات محروقات مستوردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان خلال الفترة المذكورة من العام 2019 والتي تبلغ حوالي /2,254/ مليون كلغ، بالإضافة الى بيانات جمركية أخرى تم تسجيلها في نفس الفترة ولكنها تعود الى شحنات تم استيرادها لصالحها في أعوام سابقة وتبلغ حوالي /3,364/ مليون كلغ، أي ما مجموعه /5,618/ مليون كلغ".

وتمنت المؤسسة على المدونين استقاء المعلومات من مصادرها قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، وذلك تجنبا لتضليل الرأي العام باستنتاجات مغلوطة.