الجيش يطلاق مشروع إعادة طوافات نوع AB -212 Agusta-Bell المتوقفة عن الطيران للخدمة

أشار ممثل قائد الجيش رئيس الأركان ​أمين العرم​ في كلمة ألقاها خلال حفل اطلاق مشروع إعادة الطوافات نوع "AB -212 Agusta-Bell" المتوقفة عن الطيران منذ العام 1990 إلى الخدمة في ​قاعدة بيروت الجوية​، إلى اننا نلتقي في مسيرة التقدم التي تنتهجها ​المؤسسة العسكرية​ لتحسين قدراتها العسكرية لاسيما في قاعدة بيروت الجوية التي لديها مهمات قتالية.

وأشار إلى أن ما نشهده اليوم هو إعادة إطلاق مشروع ترميم هذه الطوافات وهو خير دليل على ذلك ومرة جديدة تثبت المؤسسة العسكرية قدرتها على استخدام الخبرات التي لديها لا سيما في ​القوات​ الجوية واتباع ​سياسة​ التقشف في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد ولا يمكن أن ننسى قدرات القوات الجوية والمعارك التي شاركت فيها وتحرير ​جرود عرسال​، تحرير ​السلسلة الشرقية​ من ​الإرهاب​ وغيرها من المعارك.

اما قائد القوات الجوية العميد الركن ​زياد هيكل​ فشدد على أن القوات الجوية اتخذت مبادرة ترميم هذه الطوافات بدعم من ​قيادة الجيش​، وقد بدأت اليوم باول جوافة ونأمل استكمال ترميم الطوفات الخمس.

كذلك شرح العقيد موسى نداف كيفية تأهيل الطيارة وما هي مهماتها ومن ثم تم عرض ​فيديو​ جرى فيه شرح لمراحل المشروع.