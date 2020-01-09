النشرة: ارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني نتيجة الأمطار الغزيرة

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ بأن "​الأمطار​ الغزيرة التي تساقطت خلال ​الساعات​ الماضية وما مشكلته من سيول عبر الأودية ومجاري ​المياه​ أدت إلى ارتفاع منسوب مياه ​نهر الحاصباني​ إلى أعلى معدلاته منذ سنوات".

وتسببت ​الفيضانات​ على جانبي النهر بخسائر مادية فادحة في المقاهي والمنتزهات وكذلك في بساتين الليمون والحمضيات كما انهار العديد من جدران الدعم وتقنية الري وفي سهول ​الماري​ سردا و​الوزاني​ غمرت المياه العديد من السهول المزروعة بالخضار والحبوب وخاصة ​القمح​.

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