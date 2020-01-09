بلدية زحلة نفت انشلاق الطريق امام غرفة التجارة

نفت ​بلدية زحلة​ معلقة و​تعنايل​ ما تم تداوله عن انشلاق الطريق امام غرفة التجارة، موضحة ان سقوط بلوك" باطون ناتج عن اصطدام ​سيارة​ به. وطالبت ​البلدية​ من وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل ​الاخبار​.

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