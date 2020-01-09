الخازن: للإتيان بحكومة إنقاذ على وجه السرعة

عبّر رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​، عن قلقه البالغ من الحال المهلكة التي وصل إليها المواطن، وطالب برحمة الناس والإتيان بحكومة إنقاذ مع نفاد الأمل. وقال: "غريب أمر تشكيل هذه ​الحكومة​، في ظل ظروف التوتّر المهيمن عندنا ومن حولنا، وفي حُمى تخبّط المواطن مع تراجع الخدمات الأساسية من كهرباء، وإنقطاع مادتَي ​المازوت​ و​الغاز​، فضلاً عن ضراوة الصقيع في المناطق الجبلية، ناهيكم بأزمة السيولة وإرتفاع أسعار صرف ​الدولار​ وما يتسبّبه من عوز، وإلتهاب في أسعار المواد الغذائية".

وسأل "هل يجوز التأخّر بعد، مع كل هذه المصائب التي لا يتحمّلها المواطنون؟! أما لهذا الليل الطويل أن يلمع فيه بصيص أمل في إنجاز سريع لحكومة تلبّي مقتضيات الحاجة إلى معالجة هذه الأمور المعيشية التي لا ترحم؟".

وأهاب بـ"المسؤولين أن يتّقوا الله في إستشعار حدّة هذه الأزمات، والإتيان بحكومة إنقاذ على وجه السرعة، وليس التمادي في لعبة التجاذب".