اعلن التحالف الدولي "تعليق كافة أنشطته العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق مع التركيز على حماية قواعده"، مشيراً الى ان "المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف هو مواصلة قتال داعش".
وتأتي هذه الاجراءات بعد ارتفاع منسوب التوتر بين اميركا وايران بعد اطلاق الاخيرة عدد من الصواريخ الباليستية على القواعد الاميركية في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الدولي:علقنا الانشطة العسكرية ضد داعش بالعراق وسنركز على حماية قواعدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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