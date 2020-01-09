التحالف الدولي:علقنا الانشطة العسكرية ضد داعش بالعراق وسنركز على حماية قواعدنا

اعلن ​التحالف الدولي​ "تعليق كافة أنشطته العسكرية ضد ​تنظيم داعش​ في ​العراق​ مع التركيز على حماية قواعده"، مشيراً الى ان "المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف هو مواصلة قتال داعش".

وتأتي هذه الاجراءات بعد ارتفاع منسوب التوتر بين ​اميركا​ و​ايران​ بعد اطلاق الاخيرة عدد من ​الصواريخ​ الباليستية على القواعد الاميركية في العراق".