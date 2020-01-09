البستاني: كمية الفيول لدينا تكفي حتى آخر شباط 2020

أكدت وزير ​الطاقة​ والمياه في ​حكومة​ تصريف الاعمال ندى البستاني، في حديث تلفزيوني، انه "كان يوجد مشكلة بتأخّر فتح الإعتمادات وكذلك العاصفة تسبّبت بتأخير تفريغ البواخر، وسنشهد يومَين قاسيين على مستوى التقنين وستعود ​الكهرباء​ تدريجيًا بدءًا من يوم السبت"، مشيرةً الى ان "كمية الفيول تكفي حتى آخر شباط 2020 وسنؤمن الكهرباء في ​بيروت​ بين 16 و21 ساعة لآخر شباط وفي باقي المناطق بين 8 و10 ساعات".

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