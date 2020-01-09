رويترز: كارلوس غصن سيسلم جواز سفره الفرنسي للسلطات اللبنانية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي لبناني تأكيده ان "الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان ​كارلوس غصن​ سيسلم جواز سفره الفرنسي للسلطات اللبنانية". وأكد المصدر ان "النائب العام اللبناني طلب ملف غصن من اليابان بما في ذلك لائحة الاتهامات ضده".

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