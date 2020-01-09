أجرى الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ اتصالا هاتفيا مع ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، حيث أكد له أن "​الولايات المتحدة​ ستلقى ردا أكثر خطورة إذا ارتكبت خطأ آخر".

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كانت هذه تفاصيل خبر روحاني لجونسون: إذا ارتكبت أميركا أي خطأ آخر تجاهنا ستتلقى ردا أكثر خطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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