غصن غادر قصر العدل بعد الانتهاء من الاستماع اليه

غادر المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان ​كارلوس غصن​ ​قصر العدل​ بعد الانتهاء من الاستماع اليه من قبل القاضي ​غسان عويدات​. وفي تصريح له أكد محامي غصن ان الأخير مرتاح للغابة للمسار القانوني في لبنان.

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