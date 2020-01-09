أوضحت إدارة ​بنك لبنان والمهجر​ أن بعض المشاغبين قاموا باحتجاز موظفي بنك لبنان والمهجر فرع ساسين في الاشرفية وطرد الزبائن واحتلال الفرع.

ولفتت في بيان إلى أنّها إدارة الفرع استعانت ب​القوى الأمنية​ لإطلاق المحتجزين، وعليه يعتذر الفرع عن عدم استقبال الزبائن في الوقت الحالي حتى إخلاء الفرع من المشاغبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة بنك لبنان والمهجر: بعض المشاغبين احتجزوا موظفي فرع ساسين وطردوا الزبائن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.