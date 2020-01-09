البابا فرنسيس يناشد الولايات المتحدة وإيران السعي للحوار وضبط النفس

حث ​البابا​ فرنسيس ​الولايات المتحدة​ و​إيران​ على تجنب التصعيد والسعي "للحوار وضبط النفس" لتفادي صراع أوسع في ​الشرق الأوسط​. ووجه البابا هذا النداء، وهو أول تعقيب مباشر له على ​الأزمة​ الراهنة، في خطابه السنوي الذي أصبح يعرف "بخطاب حالة ​العالم​" والذي يلقيه على السفراء المعتمدين لدى ​الفاتيكان​.

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