عويدات قرر ترك غصن بسند إقامة ويستمع إليه بملف الدخول لاسرائيل

قرر القاضي غسان عويدات ترك رجل الاعمال ​كارلوس غصن​ بسند إقامة في ملف ​النشرة​ الحمراء الصادرة عن الانتروبل ويتم الاستماع اليه بهذه الاثناء في مكتب عويدات بملف دخول الاراضي الاسرائيلية.

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