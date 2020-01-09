علمت ​النشرة​ من مصادر مطّلعة ان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يؤيد تشكيل حكومة تكنوسياسية من دون تأخير، لمعالجة الازمات الإقتصادية والمعيشية، واكدت المصادر المطلعة نفسها للنشرة ان بري ليس ضد رئيس ​الحكومة​ المكلف حسّان دياب.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للنشرة: بري مع حكومة تكنوسياسية وليس ضد دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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