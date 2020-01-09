أ ف ب: القضاء اللبناني يصدر قرار منع سفر بحق كارلوس غصن

نقلت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن مصدر قضائي لبناني تأكيده ان "​القضاء اللبناني​ أصدر قرارا بمنع السفر بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان ​كارلوس غصن​".

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