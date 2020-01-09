قتلى إثر سقوط حافلة في واد بشمال إيران









اسماء السيد - طهران: لقي 19 شخصا على الاقل مصرعهم الخميس اثر انحراف حافلة عن طريقها في منطقة جبلية في شمال ايران، بحسب ما أفادت وكالات أنباء ايرانية.

ووفق الوكالة الرسمية ارنا فان الحادث الذي وقع ليلا خلف 19 قتيلا و24 جريحا في حين تحدثت وكالة تسنيم عن 20 قتيلا.

ووقعت الكارثة نحو الساعة 03,00 صباح الخميس (23,30 ت غ الاربعاء) في منطقة سوادكوه (نحو 150 كلم شمال شرق طهران) في محافظة مازندران.

وكانت الحافلة تؤمن رحلة بين طهران وكنبد كاووس المدينة التاريخية القريبة من تركمانستان والمعروفة ببرجها من الطوب الذي يعود الى القرن الحادي عشر والمدرج في التراث العالمي لليونسكو.

وبحسب وسائل الاعلام المحلية فان العناصر الاولى للتحقيق تشير الى خلل في المكابح أدى الى سقوط الحافلة في الوادي.

