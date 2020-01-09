أوكرانيا تدرس فرضية العمل الإرهابي في حادث سقوط الطائرة









اسماء السيد - كييف: أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها تدرس فرضيات عدة بشأن سقوط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية من طراز "بوينغ737" فوق إيران، لا سيما فرضية العمل الإرهابي.

وبحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، فإن السلطات الأوكرانية تبحث في إمكانية إصابة الطائرة المنكوبة بصاروخ مضاد للطائرات، ربما أدى إلى تحطمها.

وقال أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني، أولكسي دانيلوف، إن المحققين الأوكرانيين يريدون البحث في احتمال وجود حطام صاروخ روسي في موقع تحطم الطائرة، بعد الاطلاع على معلومات على الإنترنت.

وقال في منشور له على فيسبوك إن أوكرانيا تدرس أسبابا عدة محتملة لتحطم الطائرة بما في ذلك هجوم صاروخي محتمل أو تصادم أو انفجار محرك أو عمل إرهابي.

ومن جانبه، طمأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه بأن الحقيقة وراء تحطم الطائرة ستظهر بـ"التأكيد".

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وقطع زيلينسكي زيارة إلى سلطنة عُمان وعاد إلى كييف، وقال في بيان إن فريقًا من الخبراء الأوكرانيين سيتوجه إلى طهران للمساعدة في التحقيق في الحادث، على ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت الطائرة تحطمت بعيد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب وعددهم 176 شخصا.

وأعلنت السلطات الإيرانية أن سبب تحطم الطائرة هو عطل فني، وذلك قبل البدء في تحقيقات بشأن حادث تحطم الطائرة.

ولم يعلن قائد الطائرة حالة الطوارئ، ورفضت إيران تسليم الصندوقين الأسودين لشركة "بوينغ".