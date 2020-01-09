شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب الحكومة بتغيير أنماط الفنادق لتنشيط قطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن ضرورة تطوير أنماط الفنادق فى مصر، حيث تعاني الفنادق في مصر من غياب نمط من أنماط الفنادق والتي تعد ركيزة أساسية لتنشيط السياحة، على الرغم من خطة الدولة في تنشيط السياحة والإهتمام بتطوير أنماط النشاط السياحي في مصر.

وأضاف فؤاد، أن فنادق "الموتيلات الصغيرة ، فنادق الكامب ، وفنادق ذات الطبيعة الخاصة ، والفنادق العلاجية" ، وغيرها تعانى من الأنماط المختلفة للفنادق من حيث الخدمة، وتأتي تلك الأنماط المختلفة لتحفز وتنشط العملية السياحية فاقتصار السياحة على الفنادق التقليدية ودرجاتها لا يكفي لمخاطبة واستهداف شرائح أوسع من السياح ، فنسبة السياحة الأكبر تتمركز في الدول المتوسطة وهي التي يبحث سائحها على الإقامة المخفضة وذات الطبيعة البسيطة.

وأوضح فؤاد، أن تلك الأنماط الأكثر بساطة حققت نمو سياحي في العديد من الدول على رأسها "أسبانيا، المغرب، تركيا" وغيرهم من الدول التي إهتمت بتلك الأنماط المختلفة للفنادق مما ساهم في إستهداف نسب سياحة ،أكبر ومثال على تطبيق ذلك "في إطار مشروع تطوير منطقة الأهرامات تحتاج تلك المنطقة وبالأخص نزلة السمان - إلى صدور قرارات تنظم وتسمح لبيوت أهالي تلك المنطقة أن تتحول الى أحد –منطقة أنماط تلك الفنادق لتكون أحد عوامل جذب السياح خاصة الشريحة الوسطى والتي تمثل النسبة الأكبر من السياحة في العالم عامة ومصر خاصة، إلى جانب أن مصر تمتاز بالسياحة العلاجية التي تحتاج الى تنشيطها وتأتي الفنادق العلاجية أحد أهم عوامل الجذب لتلك السياحة.