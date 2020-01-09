شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سعيد حساسين يطالب الحكومة بدعم "هيكل" لتنفيذ سياساته الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بالتهنئة لوزير الدولة للاعلام على موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على السياسة الإعلامية التي عرضها أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

واعتبر "حساسين" فى بيان له أصدره اليوم موافقة مجلس الوزراء على السياسة الاعلامية التى عرضها الوزير أسامة هيكل على الحكومة هى البداية الحقيقية لعلاج جميع المشكلات والتحديات التى تواجه الاعلام والصحافة المصرية، مطالبا من الحكومة تقديم جميع انواع الدعم لوزارة الدولة للاعلام حتى تنجح فى أداء مهامها.

وأعرب الدكتور سعيد حساسين عن ثقته الكاملة فى قدرة وزير للدولة للاعلام اسامة هيكل على استعادة الدور الريادى والمحورى للاعلام والصحافة المصرية اقليميا وعربيا وافريقيا وعالميا مؤكدا ان "هيكل" لايعرف الا لغة واحدة وهى تحقيق النجاح بأسلوب مهنى واحترافى وهذا كان واضحا خلال فترة رئاسته للجنة الاعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اجتمع الأحد الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وفي عرض كافة الأراء والاتجاهات والإطلاع على الرأي والرأي الآخر، فضلاً عن ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، ومكافحة الفكر المتطرف، موجهًا بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام في مصر.

كما وجّه الرئيس بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر من خلال إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم، وليكون قادرًا على درء مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة في المنطقة، مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية الإعلامية، والتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة بما يساهم في جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري.