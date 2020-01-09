لماذا ارتفع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوى في 5 أشهر خلال ديسمبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي، خلال ديسمبر الماضي، لأعلى مستوى له في 5 أشهر.

وقال الجهاز في بيانه اليوم، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل خلال ديسمبر الماضي 6.8% مقابل 2.7% في نوفمبر الماضي.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.1% خلال شهر ديسمبر مقابل 3.6% في نوفمبر الماضي.

وأرجع محللون هذا الارتفاع "المتوقع" في معدل التضخم السنوي إلى تأثير سنة الأساس، أو فترة المقارنة في العام الماضي، حيث سجل التضخم الشهري خلال ديسمبر 2018 معدلا سالبا قدره 4.1%.

وقالت إسراء أحمد المحللة ببنك استثمار شعاع "شعاع لتداول الأوراق المالية"، لمصراوي، إن "ارتفاع معدل التضخم السنوي لم يكن مفاجئا على الإطلاق، وأنه مفهوم جدا مع أثر الأساس المحسوب لشهر ديسمبر"، مشيرة إلى أن ما حدث يرجع إلى أثر الأساس عكس اتجاهه بعد أن كان إيجابيا في الشهور السابقة.

وأضافت: "توقعاتنا بين 6 و6.5% للتضخم السنوي في الحضر خلال ديسمبر، ونرى الرقم ليس بعيدا عن النطاق المنطقي. ولكن الفترة السابقة (سبتمبر وأكتوبر 2019) كانت هي الأكثر انخفاضا من المعتاد بشكل استثنائي وهو ما يعود أيضا لأثر الأساس".

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، لمصراوي، إن "ارتفاع معدل التضخم السنوي في ديسمبر يعود إلى أن سنة الأساس كانت ضد الأرقام في شهر ديسمبر، حيث انخفض التضخم الشهري بنسبة 4% في ديسمبر 2018، وهو أمر صعب التكرار".

وأضافت أن "سنة الأساس تسببت في ارتفاع شكلي للتضخم السنوي وليس ارتفاعا حقيقيا لأن الأسعار على أساس شهري منخفضة، وكنا نتوقع هذا الارتفاع في معدل التضخم السنوي قبل حدوثه، وذلك بسبب سنة الأساس فقط وهبوط شهري للأسعار يصعب حدوثه مرة أخرى في الشهر المقارن".

واتفق محمد أبو باشا كبير المحللين ببنك استثمار هيرميس، مع رضوى وإسراء، على أن سنة الأساس كانت هي السبب وراء ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر.

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وقال أبو باشا لمصراوي، "معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر الماضي جاء مطابقا لتوقعاتنا".

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في شهر ديسمبر معدلًا سالبًا قدره 0.2% مقابل معدل سالب 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي.

كما سجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال ديسمبر معدلا سالبا 0.2% مقابل معدل سالب 0.3% في نوفمبر.

وقال جهاز الإحصاء اليوم، إن أسعار مجموعة الخضروات ارتفعت على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، بنسبة 5%، بسبب ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 3.7%، والبطاطس بنسبة 4.9%.

كما ارتفعت مجموعة الفاكهة على أساس سنوي بنسبة 13.6% بسبب ارتفاع أسعار الموالح بنسبة 11.4%، والموز بنسبة 24.6%، وزادت أسعار مجموعة الزيون والدهون بنسبة 6.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 8.4%.

وشهد ديسمبر ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية الأخرى على أساس سنوي منها اللبن الحليب كامل الدسم بنسبة 3.4%، والأسماك المجمدة بنسبة 5.9%، والجبن والأسماك الطازجة بنسبة 1.7% لكليهما.

بينما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 19.4% خلال ديسمبر مقارنة بديسمبر 2018، وهبطت أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 10.5%.

وشهدت أسعار مجموعة من السلع والخدمات الأخرى ارتفاعا ملحوظا خلال ديسمبر، منها الأقمشة بنسبة 5.6%، والملابس الجاهزة بنسبة 4%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 5.1%، وتنظيف وإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 11%، وإصلاح الأحذية بنسبة 9.6%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 20.9%.

كما ارتفعت أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 13.8%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 8.4%، وخدمات المستشفيات بنسبة 7.2%، والمنفق على النقل الخاص 11.3%، وخدمات النقل 19.2%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 19.3%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 9.5%.

وزادت أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 29.3%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 28.6%، والتعليم العالي بنسبة 27.5%، والوجبات الجاهزة بنسبة 9.4%، والعناية الشخصية 5.9%.