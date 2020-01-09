غدًا.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم الخميس، بيانًا أكدت فيه قطع المياه عن 4 مناطق بمدينة أسوان، غدًا الجمعة، ولمدة 10 ساعات.

وجاء نص البيان: "نظرًا للقيام بأعمال الرصف بمطلع الصداقة من ناحية السيل، تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بتنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد GRP على خط مياه الشرب القائم من رافع مياه السيل وحتى مطلع الصداقة، ما يترتب عليه قطع المياه عن منطقة مطلع الصداقة الجديدة من ناحية السيل الجديد، ومنطقة عزبة الوادي، ومنطقة تقسيمات الأهالي بالصداقة الجديدة، ومنطقة الزيداب، وذلك من الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة وحتى الثامنة صباح السبت".

وتهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية، توفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.