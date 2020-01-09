سقوط عاطلين تخصص سرقة "كومبوند الأثرياء" في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بمدينة الشيخ زايد.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول العربية" - مُقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة) بتكوين تشكيلٍ عصابي فيما بينهما، وتخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن من داخل التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بأسلوب التسلق.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم، وسرقة سيارتين عن طريق الاستيلاء على المفاتيح الخاصة بهما من داخل المساكن، وأرشدا عن السيارتين والمسروقات.