المشدد 15 سنة وغرامة 340 ألف جنيه لمتهم في قضية "أحداث أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم مجدي محمد مصطفي، في إعادة إجراءات محاكمته في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، والتي وقعت في شهر أغسطس من عام 2013.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 340 ألف جنيه عن الخسائر التي لحقت بالمركز.

كانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا".

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.