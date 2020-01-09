مباحث العياط تنهي حلم عاملين بالثراء الفاحش بالتنقيب عن الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكن ضباط مباحث العياط من ضبط عاملين لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بأعمال حفر داخل أحد المنازل بالعياط بقصد التنقيب عن الآثار. أكدت معلومات إدارة البحث الجنائي تنقيب عاملين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، عن الآثار بمنزلهما بمركز العياط بالاشتراك مع آخرين عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمنزلهما وبرفقتهما 5 أشخاص، وتبين وجود حفرة بداخل المنزل (قطرها 3 أمتار، بعمق 8 أمتار- الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر). بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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