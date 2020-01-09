سلطنة عُمان تشارك في التمرين البحري المشترك "نسيم البحر" في الهند

نفذت كلٍ من البحرية السلطانية العمانية ممثلة في عدد من سفن أسطولها ومجموعة من السفن العسكرية التابعة لبحرية الهند التمرين البحري المشترك (نسيم البحر) بإسناد من إحدى طائرات سلاحالجو السلطاني العماني، وذلك في المنطقة البحرية لمدينة (جاوا) الهندية.
يأتي تنفيذ هذا التمرين والذي يستمر حتى العاشر من يناير الجاري، في إطارالخطط التدريبية السنوية التي تنتهجها قيادة البحرية السلطانية العمانية، وخطط تبادل الخبرات مع بحريات الدول الصديقة في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العمانية ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى والمهام الوطنية المنوطة بها.
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