ارتفاع تصنيف جواز السفر العُماني مؤشر على أمن واستقرار السلطنة

ارتفع تصنيف جواز السفر العماني ثلاثة مراكز ليحتل المرتبة 64 في مؤشر هينلي باسبورت 2020، الذي يصنف جوازات السفر في العالم من حيث عدد البلدان التي يمكن السفر إليها من دون تأشيرة مسبقة، من حاملي جواز سفر دولة معينة.

يعتبر هذا التصنيف مؤشرًا على استقرار سلطنة عُمان، وما تتمتع به من أمن وأمان وتسامح، وكانت المؤشرات الدولية منحت عُمان المؤشر (صفر) في الإرهاب وهو

علامة إيجابية للسلطنة، حيث إن سياستها تقوم على النأي بالنفس عن الصراعات والعمل على إحلال الأمن والسلام في ربوع العالم، ونشر ثقافة التسامح والتعايش مع مختلف الأمم والشعوب.

وتعليقًا على ذلك التصنيف، قال بادي بليوير، مدير العلاقات العامة بالمجموعة لهينلي وشركائه، "في الأشهر الـ12 الماضية، صعدت عُمان ثلاثة أماكن على مؤشر هينلي

باسبورت وتمكنت من الوصول إلى ثلاث وجهات إضافية. تحتل عُمان الآن المرتبة 64، حيث تبلغ الدول التي يمكن الوصول إليها من دون الحصول على تأشيرة 79 دولة، حيث تمكنت من الوصول إلى بربادوس، العراق، وكازاخستان وباكستان وسيراليون والمملكة المتحدة.

وأضاف بادي بليوير: "هذا ما أكسب سلطنة عمان إمكان الدخول لثلاث دول أخرى من دون تأشيرة أو مع تأشيرة دخول عند الوصول"، "إن رفع تصنيف عُمان هو علامة تشخيصية جيدة جدًا للبلاد، حيث يرتبط انفتاح التأشيرة بشكل إيجابي بمقاييس اجتماعية وسياسية مختلفة".