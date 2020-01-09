وزارة التجارة الصينية تكشف موعد المحادثات التجارية مع واشنطن

ذكرت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن ليو خه، نائب رئيس الوزراء الصيني، رئيس فريق التفاوض في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين سيوقع اتفاق المرحلة واحد في واشنطن الأسبوع المقبل، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

أفاد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، بأن ليو سيزور واشنطن في الفترة من

13 إلى 15 يناير الجاري، مشيرا إلى أن فريقي التفاوض من الجانبين ما زالا على اتصال وثيق بشأن ترتيبات محددة للتوقيع.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في نهاية ديسمبر الماضي بأن اتفاق "المرحلة واحد" مع الصين سيوقع

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في 15 يناير في البيت الأبيض.

كما قال إنه سيوقع الاتفاق مع ممثلين رفيع المستوى من الصين، وإنه سيسافر في وقت لاحق إلى بكين لبدء محادثات المرحلة التالية.

ومن المتوقع أن يؤدي اتفاق "المرحلة واحد"، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، إلى خفض رسوم جمركية وزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة من الولايات المتحدة، بينما سيعالج بعض النزاعات بشأن حقوق الملكية الفكرية.