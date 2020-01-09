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رسالة من الملك سلمان يحملها وزيران سعوديان إلى الرئيس التونسي

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 يسلم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم الخميس، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل

سعود، إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

 ذكر ذلك سفير المملكة العربية بتونس، محمد بن محمود العلي، في تصريحات

لوكالة الأنباء التونسية ، قبيل الزيارة المرتقبة التي ستشهد لقاء المسؤولين السعوديين، مع الرئيس التونسي .
 أشارت الوكالة إلى أن هذه الزيارة تتزامن مع الزيارة التي يؤديها وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان اليوم إلى تونس للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
 
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