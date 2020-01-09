مقتل 9 حوثيين وإصابة 23 آخرين بانفجار مخزن أسلحة في ميناء الصليف اليمني

قتل 9 عناصر من ميليشيا الحوثي، وأصيب 23 آخرون، جراء انفجار في مخزن للأسلحة بميناء الصليف، الواقع شمال مدينة الحديدة غربي اليمن، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الحديدة اليمنية، وضاح الدبيش - في

تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية، اليوم الخميس، إن انفجارات شديدة وقعت في أحد مخازن الأسلحة بمقر قيادة قوات خفر السواحل، الذي تسيطر عليه الميليشيا الحوثية الانقلابية في مدينة الحديدة، ما أدى إلى تدمير المبنى والأسلحة كافة التي كانت تخزنها الميليشيا في ميناء الصليف.. دون أن يشير إلى السبب الرئيسي وراء الانفجارات.



يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه الميليشيا الحوثية عمليات استهداف المناطق والأحياء الواقعة في نطاق سيطرة القوات المشتركة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، ما أجبر عشرات الأسر على النزوح.

