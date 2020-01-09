قتل 9 عناصر من ميليشيا الحوثي، وأصيب 23 آخرون، جراء انفجار في مخزن للأسلحة بميناء الصليف، الواقع شمال مدينة الحديدة غربي اليمن، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية، اليوم الخميس، إن انفجارات شديدة وقعت في أحد مخازن الأسلحة بمقر قيادة قوات خفر السواحل، الذي تسيطر عليه الميليشيا الحوثية الانقلابية في مدينة الحديدة، ما أدى إلى تدمير المبنى والأسلحة كافة التي كانت تخزنها الميليشيا في ميناء الصليف.. دون أن يشير إلى السبب الرئيسي وراء الانفجارات.
قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الحديدة اليمنية، وضاح الدبيش - في
يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه الميليشيا الحوثية عمليات استهداف المناطق والأحياء الواقعة في نطاق سيطرة القوات المشتركة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، ما أجبر عشرات الأسر على النزوح.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 9 حوثيين وإصابة 23 آخرين بانفجار مخزن أسلحة في ميناء الصليف اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.