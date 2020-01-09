أوكرانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى العراق

قال رئيس الوزراء الأوكراني وليكسي هونتشاروك، اليوم الخميس إن هيئة الطيران الأوكرانية حظرت الخطوط الجوية الأوكرانية من القيام برحلات في المجال الجوي العراقي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف هونتشاروك في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ونقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنالحظر يدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم التاسع من يناير في الساعة الثانية عشرة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لأوكرانيا، ويُطبق على كل الطائرات المسجلة في أوكرانيا .
وبحسب رئيس الوزراء الأوكراني، فإن عمليات التفتيش المفاجئة بدأت بالفعل، والتي تهدف للتأكد من نشاط الرحلات الجوية والحفاظ على صلاحية الطائرات وصيانة معدات الطيران ونظام إدارة سلامة الطيران لخطوط الطيران الدولية الأوكرانية.
يذكر أن أوكرانيا قررت الأربعاء تعليق رحلاتها الجوية لإيران ، وذلك عقب تحطم طائرة تابعة لخطوط الطيران الدولية الأوكرانية متجهة من طهران إلى كييف أمس الأربعاء بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران.
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