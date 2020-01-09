أستراليا تدعو لإجلاء جماعي للسكان من جنوب شرقي البلاد بسبب حرائق الغابات

دعت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، لإجلاء جماعي من جنوب شرقي البلاد المكتظ بالسكان، في الوقت الذي أجج فيه ارتفاع درجات الحرارة حرائق الغابات الهائلة، الأمر الذي شكل تهديدًا على عدة بلدات وتجمعات محلية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
دانييل آندروز، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية: "على جميع سكان جنوب شرقي البلاد الرحيل فورًا، فهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان سلامتهم"، مؤكدًا أن "الوضع خطير في بعض هذه المناطق، ولا تستطيع السلطات ضمان سلامة السكان".
وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا
ولقي 27 شخصًا مصرعهم، في الوقت الذي التهمت فيه الحرائق المستعرة أكثر من 25.5 مليون فدان من الأراضي، فيما تشرد آلاف الأشخاص، واضطر آلاف آخرون للإجلاء أكثر من مرة، وذلك وفقًا لما أفادت به الحكومة المركزية.
وكان سكان بلدة مالاكوتا الساحلية بولاية فيكتوريا من بين الذين جرى نصحهم مرارًا بالإجلاء والهرب.
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