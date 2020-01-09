أستراليا تعلن عدم سحب قواتها من العراق

اجتمعت لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الوزراء الأسترالي في كانبيرا؛ لمناقشة الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، معلنة بقاء مئات الجنود الأستراليين في العراق، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وسائل إعلام أسترالية.



وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين، :" إن حكومته ما زالت تركز على ضمان الاستقرار في العراق"، معتبرة

أنه من الآمن ترك القوات هناك بعد "استقرار" الوضع.



وأضاف: "سنظل ملتزمين بمواصلة هذا العمل الهام"، مشيرا إلى أن وقف الأعمال القتالية الفورية، مستشهدا بالبيان الصادر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أظهر فيه أن التوترات قد خفت.

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وتابع موريسون: " أن هذا يعني أننا في وضع يسمح لنا بمواصلة تنفيذ المهمة التي

وضعناها لأنفسنا في الشرق الأوسط ".



ومن جانبها قالت وزيرة الدفاع الإسترالية ليندا رينولدز :" أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات مفاجئة بشأن سحب القوات من العراق"، لافتة إلى أن المهم بالنسبة لأستراليا أن يكون لها وجود في الشرق الأوسط؛ للمساعدة في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي".



يذكر أن استراليا لديها 300 جندي منتشرين في العراق ، جنبا إلى جنب مع فريق من الدبلوماسيين ، ويتمركز معظم الموظفين الأستراليين في قاعدة التاجي شمالي بغداد ، حيث يساعدون في تدريب الجيش العراقي .

