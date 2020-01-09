اجتمعت لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الوزراء الأسترالي في كانبيرا؛ لمناقشة الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، معلنة بقاء مئات الجنود الأستراليين في العراق، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وسائل إعلام أسترالية.
أنه من الآمن ترك القوات هناك بعد "استقرار" الوضع.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين، :" إن حكومته ما زالت تركز على ضمان الاستقرار في العراق"، معتبرة
وأضاف: "سنظل ملتزمين بمواصلة هذا العمل الهام"، مشيرا إلى أن وقف الأعمال القتالية الفورية، مستشهدا بالبيان الصادر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أظهر فيه أن التوترات قد خفت.
وضعناها لأنفسنا في الشرق الأوسط ".
وتابع موريسون: " أن هذا يعني أننا في وضع يسمح لنا بمواصلة تنفيذ المهمة التي
ومن جانبها قالت وزيرة الدفاع الإسترالية ليندا رينولدز :" أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات مفاجئة بشأن سحب القوات من العراق"، لافتة إلى أن المهم بالنسبة لأستراليا أن يكون لها وجود في الشرق الأوسط؛ للمساعدة في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي".
يذكر أن استراليا لديها 300 جندي منتشرين في العراق ، جنبا إلى جنب مع فريق من الدبلوماسيين ، ويتمركز معظم الموظفين الأستراليين في قاعدة التاجي شمالي بغداد ، حيث يساعدون في تدريب الجيش العراقي .
كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا تعلن عدم سحب قواتها من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.