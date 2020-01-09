الصين: توقيع الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

أعلنت بكين اليوم الخميس أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي سيتوجّه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتوقيع على اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري مع الولايات المتحدة الهادف لخفض التصعيد في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

وأفادت وزارة التجارة الصينية أن ليو، كبير المفاوضين الصينيين في الحرب التجارية مع واشنطن، سيزور العاصمة الأميركية من الاثنين حتى الأربعاء.

ويأتي الإعلان بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البلدين سيوقعان على الاتفاق المصغّر في 15يناير.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ إنه "بدعوة من الولايات المتحدة، سيقود ليو هي وفداً يزور واشنطن من 13 يناير حتى 15 يناير للتوقيع على اتفاق المرحلة الأولى".

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وأضاف "يتواصل الطرفان عن قرب بشأن التفاصيل المرتبطة بالتوقيع"، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

وأفاد مسؤولون أميركيون وصينيون أن الاتفاق يشمل بنوداً تتطرق إلى حماية الملكية الفكرية والمنتجات الغذائية والزراعية والخدمات المالية والعملات الأجنبية إضافة إلى بند مرتبط بحل النزاعات.

وخفّض ترامب بدوره أو ألغى بعض الرسوم الجمركية التي كان فرضها على الصين.

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