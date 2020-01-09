ما أفضل استثمار أثناء التوترات..غولدمان ساكس يجيب

أبقى غولدمان ساكس على توقعاته لسعر الذهب في 3 أشهر و6 أشهر و12 شهرا عند 1600 دولار للأونصة.

وأشار إلى أن المعدن الأصفر هو أداة تحوط أفضل من النفط في ظل التوترات الجيوسياسية.

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وقال البنك إن نطاق التصورات المحتملة كبير جداً، إذ يتراوح بين صدمات في إمدادات النفط أو حتى تدمير الطلب على النفط، مما سيكون له تأثير سلبي على الأسعار.

وأضاف أن من المرجح أنه وفق أغلب السيناريوهات فإنه من المرجح أن يرتفع الذهب فوق المستويات الحالية.