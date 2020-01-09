كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منع كارلوس غصن من السفر خارج لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، قرارًا بمنع سفر بحق رجل الأعمال كارلوس غصن، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وطلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان، الحصول على ملف غصن من السلطات اليابانية، علمًا بأن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية.

وقد بدأ محققون لبنانيون، استجواب الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركتي رينو - نيسان أمام مدير المباحث المركزية الجنائية العميد موريس أبو زيدان في قصر العدل في بيروت، بإشراف النيابة العامة التمييزية.

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وكان غصن، حضر إلى قصر العدل برفقة وكيله القانوني للاستماع إلى إفادته على خلفية ملفين أولهما مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول - مكتب اليابان والتي وصلت لبنان منذ ثلاثة أيام وفيها اتهامات في حق غصن حول التهرب الضريبي وقضايا فساد، أما الملف الثاني فهو على خلفية الإخبار الذي تقدم به المحامون علي عباس، حسن بزي وجاد طعمه في بسبب دخوله إسرائيل في وقت سابق.

وهرب غصن، من اليابان إلى لبنان بطريقة تشبه أفلام هوليوود، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عالمية، وهو كان رفض في مؤتمر صحفي عقده في بيروت يوم أمس الحديث عن الطريقة التي غادر بها اليابان، مكتفياً الاتهامات ضده بإساءة التصرف المالي"لا أساس لها من الصحة"، وأكد أنه يريد تبرئة اسمه.