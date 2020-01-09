كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل ثلاثة من رجال الشرطة في اشتباك مع المتظاهرين في فيتنام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأمن العام في فيتنام، أن ثلاثة من رجال الشرطة كانوا من بين أربعة أشخاص على الأقل قتلوا، اليوم الخميس، عندما هاجم محتجون جنودا يبنون جدارا بالقرب من مطار عسكري.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت، إن المتظاهرين هاجموا القوات بقنابل يدوية وقنابل حارقة وسكاكين في قرية دونج تام بالقرب من العاصمة هانوي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة، أن ثلاثة من رجال الشرطة وواحد من المتظاهرين قتلوا، بينما أُصيب متظاهر واحد، لكنها لم توضح تفاصيل اعتراضات المحتجين.

ولم يتضح على الفور كيف تم قتل رجال الشرطة، ولم تستطع "رويترز" التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى في الاشتباك.

في بيان، أكدت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك، إن الخلاف يدور حول حقوق الأرض، وحثت السلطات على بدء تحقيق "نزيه وشفاف".

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير المجموعة لآسيا: "يحتاج المسؤولون الحكوميون في فيتنام إلى إدراك أهمية إجراء حوارات ومفاوضات مع المزارعين لحل النزاعات على الأراضي مثل Dong Tam بطريقة سلمية بدلاً من استخدام العنف".

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وأوضحت الوزارة: "بدأت السلطات تحقيقًا في القضية واعتقلت منتهكي القانون".

تحدث الخلافات حول الأرض في فيتنام، على الرغم من أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي قتل فيها رجال الشرطة في مثل هذا النزاع.

وقد ألقت الشرطة الفيتنامية، اليوم الخميس، القبض على سائق حافلة فيتنامي بسبب نقله رفات نمور ومخالب دببة وألعاب نارية من لاوس إلى فيتنام.

وتم القبض على الرجل أمس الأربعاء بعد أن اكتشفت شرطة المرور في إقليم نجي آن، على بعد 300 كيلومتر من هانوي، حافلة مظهرها يثير الاشتباه تحمل لوحات أرقام من لاوس وتعبر إلى فيتنام.

وعند إيقاف الحافلة، اكتشفت الشرطة أنها تحمل رفات نمرين اثنين، ومخالب أربعة دببة، وعظام اثنين من الحيوانات البرية (يُعتقد أنها لنمر ببر وقرد) و840 كيلوجراما من الألعاب النارية.

وتحظر فيتنام جميع الأنشطة المتعلقة بالإتجار في الحياة البريةـ وتحظر أيضا صنع أو استخدام ألعاب نارية.

وقال السائق فو دوك تانج 26/ عاما/ إن مأجور من جانب مالك الحافلة نجوين كانه توان. واعترف مالك الحافلة بشراء الحيوانات والألعاب النارية في لاوس لاستخدامها في فيتنام.