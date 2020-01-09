كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تدعو إلى إخلاء جماعي آخر مع عودة حرائق الغابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت السلطات الأسترالية على إخلاء جماعي آخر في جنوب شرق البلاد المكتظ بالسكان اليوم الخميس، حيث أدت عودة الطقس الحار إلى إشعال حرائق الغابات الضخمة التي تهدد العديد من البلدات والمجتمعات، وفقًا لوكالة أنباء"رويترز" العالمية.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إنه إذا تلقيت تعليمات بالمغادرة، فيجب عليك المغادرة، حيث إن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان سلامتك، ومن الخطر أن تكون في بعض هذه المجتمعات، لا يمكننا ضمان سلامتك.

وأفادت الحكومة الفيدرالية، أن 27 شخصًا قد لقوا حتفهم، حيث اندلعت حرائق الوحش في أكثر من 10.3 مليون هكتار (25.5 مليون فدان) من الأراضي، وهي مساحة بحجم كوريا الجنوبية، وأصبح الآلاف من الأشخاص بلا مأوى واضطر الآلاف إلى الإجلاء مرارًا وتكرارًا بسبب تقلب الحرائق.

وكان السكان المحليون في مدينة مالاكوت الساحلية في ولاية فيكتوريا، حيث تقطعت بهم السبل على الآلاف من الناس على شاطئ البحر لعدة أيام حتى الإجلاء العسكري الذي انتهى يوم الأربعاء الماضي فقط، من بين الذين ينصحون مرة أخرى بالفرار.

وقال مارك تريجيلاس، الذي قضى ليلة رأس السنة الميلادية على متن قارب منحدر، إذا قمنا بالإخلاء، إلى أين نذهب؟"، ودمر الحريق معظم مدينته، وواحد من حوالي 1000 من السكان المحليين الذين قرروا البقاء.

وقال لرويترز عبر الهاتف من منزله، الكهرباء تعود ببطء لكن الجميع يعتمدون على المولدات الكهربائية والوقود لهؤلاء محدود للغاية، وأضاف، لقد نفد الناس الآن من البنزين، فمعظم الناس في المدينة يركبون الدراجات الآن".

كما حذرت السلطات من أن الحرائق الضخمة، الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية والجفاف لمدة ثلاث سنوات، سوف تستمر حتى يكون هناك هطول الأمطار الغزيرة.

وأكدت وكالة الأرصاد الجوية الأسترالية اليوم الخميس، أنه لا توجد علامات على ذلك في الأشهر المقبلة.

وفيما يلي بعض النقاط البارزة لما يحدث في أزمة حرائق الغابات:

أصدر مسؤولو الأرصاد الجوية في جنوب أستراليا تحذيرًا قويًا للطقس في بعض أجزاء شمال الولاية بعد ظهر اليوم الخميس.

وحذر مسؤولو الإطفاء في نيو ساوث ويلز من "خطر الحريق الشديد" في منطقة جبال الألب بالولاية، حيث مددت ولاية فيكتوريا مستوى التأهب للكوارث لمدة يومين آخرين.

كما تم اخلاء أجزاء من جزيرة كانجارو وهي منطقة سياحية غنية بالحياة البرية قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، حيث وجه رئيس الوزراء سكوت موريسون يوم الاربعاء الماضي، نداء للسائحين الاجانب بعدم ردعهم بسبب الحرائق، وقد تم بالفعل تدمير ثلث الجزيرة بسبب الحرائق.

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وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن البلاد لديها فقط 6 ٪ من هطول الأمطار السنوي المعتاد في العام الماضي، في حين أن درجات الحرارة خلال النهار كانت أكثر من درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) فوق المعدل الطبيعي: "تزداد حرارة أستراليا، ويزداد موسم الحريق وتزداد شدة طقس الحرائق خلال هذا الموسم بصورة أكثر تكرارا وشدة ".

وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز اليوم الخميس، عن أموال جديدة بقيمة مليار دولار أسترالي (686 مليون دولار) لإعادة بناء البنية التحتية والمجتمعات المتضررة من حرائق الغابات.

كما تعهد قطب التعدين أندرو فورست بمبلغ 70 مليون دولار أسترالي لحزمة استعادة حرائق الغابات، بما في ذلك جيش متطوع يضم أكثر من 1000 شخص من قطاعي التعدين والزراعة للمساعدة في إعادة بناء المناطق المنكوبة بالحرائق.

وقالت السلطات، إن معظم الحرائق التي دمرت معظم الساحل الشرقي لاستراليا وقعت في نيو ساوث ويلز حيث دمرت 1870 منزلا حتى الان.

وحث رئيس الوزراء موريسون يوم الاربعاء الماضي، السياح الاجانب على عدم الردع بسبب حرائق الغابات القاتلة خوفا من أن يؤدي قلة السياح الى الاضرار بالاقتصاد، تحولت بعض المنتجعات المزدحمة عادة إلى مدن مهجورة.

وقالت وكالة "موديز أناليتيكس" إن تكلفة الحرائق يمكن أن تتجاوز تكلفة حرائق السبت الأسود المميتة 2009 التي دمرت 450 ألف هكتار من الأراضي، والتي كلفت ما يقدر بنحو 4.4 مليار دولار أسترالي.

كما تعهد رئيس الوزراء موريسون بتقديم ملياري دولار أسترالي (1.4 مليار دولار) لإنشاء وكالة وطنية لاستعادة إطفاء الحرائق تم إنشاؤها حديثًا.

ووافقت الحكومة الماليزية على خطة لإرسال 65 من رجال الاطفاء والانقاذ للمساعدة في الجهود المبذولة في أستراليا.

وقدّر علماء البيئة بجامعة سيدني عدد الحيوانات التي قُتلت أو أصيبت في الحرائق بحوالي مليار.

وقال برنامج مراقبة كوبرنيكوس بالاتحاد الاوروبي، ان الحرائق تسببت بالفعل في انبعاث 400 ميجا طن من ثاني اكسيد الكربون في الجو وتسببت في ملوثات ضارة.

كما قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إن الدخان انتشر عبر المحيط الهادئ، مما أثر على مدن أمريكا الجنوبية، وربما وصل إلى القطب الجنوبي.