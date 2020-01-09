كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما حقيقة سحب القوات الأسترالية من العراق؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الخميس، بأن لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الوزراء في كانبيرا، اجتمعت لمناقشة الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.

وأعلنت لجنة الأمن القومي الأسترالية، بقاء مئات الجنود الأستراليين في العراق، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد التحالف الدولي في البلاد.

وقالت الحكومة الأسترالية، إنها ما زالت تركز على ضمان الاستقرار في العراق ، معتبرة أنه من الآمن ترك القوات هناك بعد "استقرار" الوضع.

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وأضاف الحكومة: "سنظل ملتزمين بمواصلة هذا العمل الهام"، مشيرا إلى أن وقف الأعمال القتالية الفورية، مستشهدا بالبيان الصادر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أظهر فيه أن التوترات قد خفت.

وتابعت: "أن هذا يعني أننا في وضع يسمح لنا بمواصلة تنفيذ المهمة التي وضعناها لأنفسنا في الشرق الأوسط ".

ومن جانبها قالت وزيرة الدفاع الإسترالية ليندا رينولدز :" أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات مفاجئة بشأن سحب القوات من العراق"، لافتة إلى أن المهم بالنسبة لأستراليا أن يكون لها وجود في الشرق الأوسط؛ للمساعدة في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي".

يذكر أن استراليا لديها 300 جندي منتشرين في العراق ، جنبا إلى جنب مع فريق من الدبلوماسيين ، ويتمركز معظم الموظفين الأستراليين في قاعدة التاجي شمالي بغداد ، حيث يساعدون في تدريب الجيش العراقي .