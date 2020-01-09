كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 9/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الجيش الليبي يعلن توسيع "الحظر الجوي"

تصدت القيادة العامة للجيش الليبي للتدخلات التركية، حيث أعلنت توسيع منطقة الحظر الجوي المعلن عنها سابقا فوق العاصمة طرابلس لتشمل مطار وقاعدة معتيقية الجوية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || هجوم إرهابي يقتل 20 جنديًا في نيجيريا

قتل نحو 20 جنديًا ونزوح آلاف المواطنين في هجوم لمتشددين على بلدة شمال شرقي نيجيريا، حسبما أعلنت مصادرعسكرية، اليوم الخميس. أخبار عالمية عاجلة اليوم || تقرير أمريكي يدعو لفرض عقوبات على الصين

دعا تقرير للكونجرس الأمريكي إلى فرض عقوبات على الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وأنه على المسؤولين الأمريكيين مراعاة المخاوف المتعلقة بالحقوق أثناء التعامل مع بكين، بما في ذلك المفاوضات التجارية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

Advertisements