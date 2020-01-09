كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة منطقة تشوكوتكا في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة وقع في منطقة تشوكوتكا الروسية.

وقال، إن الزلزال وقع في الساعة 8:38 بالتوقيت العالمي ، على بعد 416 كيلومترًا جنوب غرب مركز أنادير الإداري في تشوكوتكا و 2891 كيلومتراً من سابورو، اليابان، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وفي الوقت نفسه، ذكرت الدائرة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية أنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.6 درجة بين تشوكوتكا وشبه جزيرة كامتشاتكا.

تشوكوتكا هي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في روسيا وتقع في الشرق الأقصى. سبق أن سجلت السلطات الزلزالية عددًا كبيرًا من الزلازل الصغيرة في المنطقة.

لم يتم الإبلاغ عن أي معلومات عن الخسائر أو الأضرار حتى الآن. وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

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تعد منطقة أوكروغ تشوكوتكا الذاتية جزءًا من روسيا، وتقع في الشرق الأقصى. وهي ثاني أقل منطقة مأهولة بالسكان في روسيا بسبب درجات الحرارة المنخفضة عادة، حيث تصل إلى -35 درجة مئوية خلال فصل الشتاء.

ووفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، تم تسجيل عدد كبير من الزلازل الصغيرة في المنطقة.

جدير بالذكر، أن زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب بالقرب من ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا؛ حسبما أفادت وزارة الطوارئ المحلية يوم الأربعاء 1 يناير.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال"، كشفت بيانات الوزارة أن الزلزال الجديد وقع بعمق 25 ميلا على بعد حوالي 80 ميلا شرق مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتكا، التي يبلغ عدد سكانها 181000 نسمة.

وقالت الوزارة في بيانها، إن "كامتشاتكا ليست معرضة لخطر تسونامي بعد الزلزال الذي وقع في 1 يناير".

وأضافت أن "الزلزال كان محسوسا في منطقتي بتروبافلوفسك كامتشاتسكي وفيلوتشينسكي الحضريتين بقوة 2-3 ".