كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع رجل الأعمال كارلوس غصن في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجوب محققون لبنانيون، اليوم الخميس، رجل الأعمال كارلوس غصن بعد استدعائه بناء على مذكرة من الإنتربول، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأبطلت محكمة دائرة طوكيو باليابان، قرار الإفراج بكفالة الذي أصدرته لرئيس مجلس إدارة نيسان السابق كارلوس غصن، نقلًا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وكانت المحكمة اليابانية، قد سمحت المحكمة بالإفراج عن غصن بكفالة في أبريل عام 2019 ولكن ضمن شروط من بينها حظر سفره للخارج.

Advertisements

وذكرت مصادر مطلعة، أنه لا توجد بين اليابان ولبنان اتفاقية لترحيل المطلوبين، وهو أمر سيجعل استعادة اليابان لغصن أمرا صعبا للغاية في حال رفض لبنان طلب تسليمه.

وألقت السلطات اليابانية، على كارلوس غصن، الذي تقدّر ثروته الصافية بنحو 120 مليون دولار، واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا في مجال صناعة السيارات، في نوفمبر 2018. ولقد دأب على نفي ارتكاب أي مخالفات.

وقد وصل "غصن" إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد فراره من اليابان، حيث يواجه محاكمة بسبب سوء سلوك مالي مزعوم.